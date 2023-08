Precipita in un dirupo tra i boschi: morto 51enne

Ancora un incidente in montagna e ancora una vittima. Un uomo di 51 anni è morto oggi 22 agosto in Valtellina. Secondo le prime informazioni, è precipitato in un dirupo mentre percorreva un sentiero nei boschi delle alpi Orobie, nel territorio di Tartano.

Sono intervenuti i volontari del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna stazione di Morbegno con i militari del Sagf-soccorso alpino della guardia di finanza di Sondrio e i vigili del fuoco. Informati dell'accaduto i carabinieri e la Procura di Sondrio.

