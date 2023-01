Perde il controllo dell'auto, finisce nel fossato e muore sul colpo

Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera a Montebelluna (Treviso). A perdere la vita Renzo Ambrosi, 80 anni. Come scrive TrevisoToday, l'uomo stava percorrendo via Foresto al volante della sua Mercedes classe A, quando ha perso il controllo finendo fuori strada. L'auto è caduta nel fossato che costeggia la strada e si è schiantata contro un ponticello in cemento. L'incidente si è verificato poco dopo le 21. A prestare i soccorsi all'anziano è stato il personale di un'ambulanza che stava transitando. Medico e infermieri hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, purtroppo inutilmente.

Si ipotizza che l'incidente sia stato causato da un improvviso malore dell'uomo. Per il recupero del mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco mentre i rilievi sono stati svolti dai carabinieri di Montebelluna. La salma è stata recuperata dalla protezione civile di Montebelluna e trasportata presso l'obitorio dell'ospedale San Valentino.