Auto con quattro amiche si ribalta: morta una donna

Una vittima e tre donne ferite. Questo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella mattina di ieri, martedì 25 luglio, a Monteu Roero, in provincia di Cuneo. Per ragioni da accertare una Fiat Doblò su cui viaggiavano quattro amiche, tra cui due sorelle, tutte residenti a Pecetto Torinese, che si erano recate a visitare i parenti di una di loro, è uscita di strada e si è ribaltata finendo in un canale fuori carreggiata. Graziella Conte, 82enne insegnante in pensione che era al volante dell'auto, è morta sul colpo e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Una delle tre ferite, estratte dal veicolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Alba, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino, dove è stata operata per fratture alle gambe: ne avrà per un paio di mesi. Ulteriori due donne sono state trasportate in ambulanza negli ospedali di Cuneo e Verduno con ferite più lievi. Gli accertamenti sono a cura dei carabinieri della stazione di Canale, per cui l'ipotesi più probabile è che la conducente sia stata colta da un malore al volante. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

