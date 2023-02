Auto tamponata da un suv dopo la festa di Carnevale, morta studentessa di 23 anni

Una festa di Carnevale ha avuto un epilogo tragico nella notte tra domenica e lunedì a Vedelago (Treviso). Nello scontro tra un suv e un'utilitaria avvenuto lungo la Strada regionale 53, una studentessa di 23 anni ha perso la vita e altri tre giovani sono rimasti feriti. La vittima, come si legge su TrevisoToday, è Clara Ammann. Era originaria della provincia di Roma ma frequentava l'università a Torino.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era a bordo di una Nissan Micra. Era seduta sul sedile posteriore. Al volante c'era una 26enne di Treviso e con le due amiche c'erano altri due studenti, originari di Siracusa. I quattro avevano trascorso la domenica a Venezia per il Carnevale. La Micra è stata tamponata da un suv Nissan Qashqai guidato da un uomo di 52 anni. L'impatto è stato molto violento. Clara Ammann è morta sul colpo. I soccorritori - 118, carabinieri e vigili del fuoco - hanno solo potuto constatare il decesso. Gli amici sono rimasti feriti. Non è chiaro se l'auto dei ragazzi fosse ferma, forse per un guasto, quando è sopraggiunto l'altro mezzo. Sull'incidente indagano i carabinieri di Castelfranco Veneto.