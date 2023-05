Donna investita da un'auto e uccisa: il cadavere trovato dopo ore

L'impatto con un'auto, il suo corpo sbalzato oltre le siepi che costeggiano la strada e trovato solo ore dopo l'incidente. Una donna di 75 anni, Salie Gjonzenalaj, è stata investita e uccisa la mattina del 24 maggio in via San Donato, a Granarolo.

Tutte da chiarire le cause dello schianto avvenuto intorno alle 7 del mattino. Come si legge su BolognaToday, alla guida dell'auto c'era un 55enne italiano che ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro i pali dell'illuminazione per poi finire fuori strada.

I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente dell'abitacolo. Non vedendo il corpo della donna lungo la strada, inizialmente si è pensato che l'unica persona coinvolta fosse l'automobilista. Poi, quando i familiari della vittima hanno dato l'allarme, sono iniziate le ricerche che hanno portato al ritrovamento del corpo nascosto dalla vegetazione. La donna abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente.

