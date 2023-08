Anziano perde il controllo dell’auto e investe un pedone: morta una donna

Tragico incidente stradale a Penne, in provincia di Pescara. Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata travolta da un'automobile guidata da un uomo di 78 anni.

Secondo una prima sommaria ricostruzione l’anziano stava percorrendo una ripida salita quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha iniziato a indietreggiare, prendendo sempre più velocità. Prima ha urtato un'altra auto parcheggiata e poi il dramma. Ha travolto una donna che procedeva a piedi, uccidendola sul colpo. I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco accorsi sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che tirarla fuori e constatarne il decesso. La salma, trasportata all'obitorio di Pescara per l'ispezione cadaverica, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

