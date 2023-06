Emanuela investita e uccisa a 11 anni mentre è in bici: "Nessun colpevole"

Nessun colpevole per la morte di Emanuela Brahja, la bambina di 11 anni rimasta vittima di un grave incidente stradale il 13 ottobre 2021 a Campodarsego (Padova). La bimba era in bicicletta quando è stata investita da un furgone. Come riporta PadovaOggi, il conducente era stato indagato e il gip adesso archiviato il procedimento su richiesta del pubblico ministero.

S.P., 38enne di Santa Maria di Sala, è stato giudicato non colpevole dell'investimento. Nelle motivazioni è emerso che l'uomo nulla ha potuto fare per evitare la giovane ciclista, che aveva attraversato all'improvviso al buio e fuori dalle strisce pedonali.

Il pomeriggio del 13 ottobre, Emanuela era in sella alla sua bicicletta. Ha attraversato via Pontarola e il mezzo pesante l'ha centrata. Dalle indagini è emerso che il conducente del furgone stava transitando entro i limiti dei 50 chilometri orari, non stava usando lo smartphone e non aveva assunto droghe e alcol. La bicicletta della ragazzina invece non aveva i fari e i catarifrangenti laterali. La piccola viaggiava anche senza casco protettivo. L'incidente è avvenuto a poca distanza dalla casa della bambina. Trasportata d'urgenza in ospedale, è morta il giorno dopo il ricovero.

