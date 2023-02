Scontro frontale tra due auto, morta ragazza di 26 anni

Una ragazza di 26 anni è morta nella notte tra sabato e domenica per le ferite riportate in un incidente stradale in provincia di Treviso. Giorgia Pizzinato, questo il nome della vittima, era al volante di una Citroen C3 che è finita contro una Fiat 500. I due mezzi si sono scontrati frontalmente in via San Pio X a Mareno di Piave.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. I tentativi di rianimare la 26enne sono stati inutili. Ferita nello schianto anche una 38enne di Arcade, alla guida dell'altra auto. La donna è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso.

"Ho visto una scena impressionante, non ci sono parole da dire in questo momento se non quelle di stare vicini alle famiglie delle persone coinvolte nel rispetto del loro dolore", le parole del sindaco di Arcade Gianpietro Cattai.

Poche ore prima un altro incidente, questa volta a Spresiano, nel quale è morto un bimbo di appena quattro anni.