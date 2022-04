Incidente sulla A29: muore un operaio, tre feriti

Tragico incidente stradale sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un uomo ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Una di queste sarebbe in gravi condizioni. Oltre alle ambulanze è stato attivato l'elicottero per prelevare i feriti e portarli d'urgenza in ospedale. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente, che stando alle prime ricostruzioni non vedrebbe coinvolti altri mezzi se non la Fiat Seicento sulla quale viaggiavano i quattro operai. Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro. In tilt il traffico, nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza dello svincolo per Cinisi.