Auto con cinque giovani a bordo finisce in una scarpata: due morti

Due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale lungo la provinciale 8 della valle Varaita, in provincia di Cuneo. Secondo le informazioni fornite dall'Asl Cn1, si tratta di giovani di poco più di vent'anni. L’auto su cui viaggiavano con altre tre persone è finita in una scarpata in un tratto fuori dall’abitato di Brossasco.

Come riporta anche TorinoToday, sono rimasti feriti gli altri tre occupanti della vettura: una ragazza trasportata all’ospedale in codice giallo e due ragazzi in gravi condizioni, in codice rosso, ricoverati a Cuneo. Sul posto ambulanze del 118, squadre dei Vigili del fuoco e Forze dell'ordine.