Scontro frontale tra moto e bici: due morti

Tragico incidente stradale questa mattina a Lastra a Signa (Firenze). Due persone hanno perso la vita in uno scontro tra una moto e una bicicletta. Si tratta di un 54enne e di un 57enne che viaggiavano in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

Secondo le prime ricostruzioni il motociclista, un uomo di 54 anni di Prato, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con la bicicletta condotta da un 57enne di Pistoia. Sulle salme verrà eseguito l'esame autoptico. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.