Tragico schianto, auto contro un traliccio: due morti

Due persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, in agro di Stornarella, lungo la cosiddetta strada comunale 'Vecchia Cerignola', in provincia di Foggia

Come racconta FoggiaToday, il fatto è successo intorno alle 19: per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Focus, con a bordo due uomini, è uscita fuori strada schiantandosi contro un traliccio dell'alta tensione. L'impatto con il traliccio è stato violentissimo: dopo l'urto il veicolo si è letteralmente 'spezzato' in due.

Nulla da fare per i due occupanti, deceduti sul colpo. Al momento non sono note le loro generalità, essendo le vittime - forse cittadini dell'Est - prive di documenti. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, mentre i rilievi del caso sono affidati ai carabinieri. Sale quindi a 12 il numero delle vittime della strada registrate nel Foggiano, dall'inizio dell'anno.