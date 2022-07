Sbanda con la moto e muore a 18 anni

Stavano percorrendo la statale di Taranto quando la moto ha perso il controllo e è finita sull’asfalto. In sella alle due ruote c’erano due ragazzi, di cui uno ha perso la vita. La vittima è un 18enne di Statte, in provincia di Taranto. L’altro giovane è ferito ed è in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 106, vicino al mercato ortofrutticolo di Taranto. I due erano in sella a una moto quando, per cause da stabilire, sono finiti sull'asfalto. L'impatto non ha lasciato scampo al 18enne, morto sul colpo. L'altro, un coetaneo, è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale tarantino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato.