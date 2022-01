Scontro fra auto e moto: muore un 18enne

Un incidente stradale che è stato fatale per un 18enne a bordo di una moto. Il giovane, alla guida di una Gilera Gp 800, si sarebbe schiantato frontalmente contro una Fiat Panda lungo via Casilina. Sul posto sono intervenuti gli genti della polizia locale, che indagano per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Il conducente dell'auto si è subito fermato a prestare soccorso ed è stato condotto in ospedale per i test alcolemici e tossicologici di rito.