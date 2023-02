Auto si schianta contro un albero: muore bimbo di 4 anni

Un bambino di quattro anni è morto oggi in incidente stradale avvenuto a Spresiano, provincia di Treviso.

L'auto, guidata dalla madre, ha perso il controllo ed è finita contro un albero a bordo carreggiata. Violentissimo l'impatto. Il piccolo è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso ma è deceduto poche ore dopo l'incidente. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

La donna, di 34 anni, in stato di choc è stata portata in pronto soccorso. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri di Treviso per i rilievi di legge.