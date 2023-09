Perde il controllo della moto e muore: il corpo trovato ore dopo in un vigneto

Un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 settembre in località Borro, lungo la strada provinciale 3 (Arezzo). I corpi sono però stati trovati solo ore dopo, intorno alle 9 del mattino.

La vittima un 31enne, mentre il ferito ha 35 anni. I due erano in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Il mezzo ha finito la sua corsa in un vigneto. I due uomini sono stati sbalzati tra i filari e sono stati visti solo ore dopo alcune persone della zona, che hanno dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. All'arrivo dei soccorsi, però, il 31enne era già morto, mentre il 35enne è stato trasportato in ospedale.

Continua a leggere su Today.it...