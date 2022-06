Resta schiacciato tra un ulivo e un trattore: morto uomo di 74 anni

Tragedia a Torino di Sangro (in provincia di Chieti), dove un pensionato di 74 anni è morto mentre puliva un terreno. La vittima si chiamava Mario Di Paolo. Era uscito di buon'ora con il suo trattore, a cui era attaccato il decespugliatore con cui stava pulendo i campi. Stava effettuando una retromarcia, quando è finito contro un grosso che lo ha bloccato ed è rimasto "imprigionato" tra l'albero e il sedile del mezzo che guidava, con schiacciamento del torace.

Ad accorgersi della tragedia è stata la moglie del pensionato. La donna, non vedendolo rincasare per il pranzo e non riuscendo a contattarlo al telefono, ha dato l'allarme. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Le indagini sono affidate ai carabinieri.