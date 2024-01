Ivano investito e ucciso da un'auto, era in bici a pochi metri da casa

Incidente stradale mortale nella notte martedì e mercoledì a Milano, dove un uomo di 37 anni che viaggiava in sella a una bici elettrica è stato travolto e ucciso da un'auto. Come si legge su MilanoToday, tutto è accaduto intorno alle 2.30 all'incrocio tra via Scipione Pistrucci e viale Umbria. La vittima è Ivano Calzighetti. Ufficialmente residente a Buccinasco, viveva a casa della compagna a meno di 300 metri dal luogo della tragedia. È verosimile che stesse tornando a casa quando è stato investito.

Calzighetti è stato centrato da una Peugeot 208 con a bordo un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25. L'impatto è stato violentissimo e ogni tentativo di salvare il ciclista è stato vano. I soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'auto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I giovani che erano nell'auto sono invece stati medicati sul posto e accompagnati in codice verde al pronto soccorso del Policlinico. Al volante c'era la ragazza, che si è subito fermata a prestare soccorso. Come da prassi, sarà indagata per omicidio stradale.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Nel punto dell'incidente c'è un semaforo, che era regolarmente in funzione. La Peugeot - secondo i primi accertamenti - arrivava da piazzale Lodi e percorreva viale Umbria verso viale Piceno mentre il 37enne pare stesse attraversando il viale proprio in direzione via Pistrucci. Uno dei due mezzi - questa la prima ipotesi - sarebbe passato con il semaforo rosso. Quello di via Pistrucci è il primo incidente del 2024 con vittima un ciclista. Nel 2023 a Milano sono morti 13 pedoni e 5 ciclisti.

