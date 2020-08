Due tragedie in pochi giorni, il piccolo paese scosso da un doppio lutto

Una doppia tragedia in poche ore ha scosso la comunità di Oltre il Colle, piccolo paesino nella Bergamasca. Ieri in un incidente stradale avvenuto sull’ex statale 489 ha perso la vita Claudio Tiraboschi, di 69 anni, titolare insieme al fratello del piccolo negozio in cui - scrive BresciaToday - dava una mano il giovanissimo Alessandro Dolci, il 16enne morto il giorno di Ferragosto mentre si stava arrampicando sul Monte Alben.

Il 69enne avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, un furgone Fiat Ducato, proprio quando sulla corsia opposta di marcia stava transitando un camion.

Dopo lo schianto sulla strada non sono rimasti altro che rottami: Tiraboschi è stato liberato dai Vigili del Fuoco e rianimato a lungo dai soccorritori, ambulanza e automedica. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Tiraboschi pare fosse diretto a Ghisalba, per fare spesa per il suo negozio: un tragitto che forse aveva compiuto già altre volte in compagnia di Alessandro, il ragazzo morto solo qualche ora prima di lui. Un’altra tragedia. Il giovane era uscito per un'arrampicata, da solo, il giorno di Ferragosto: il corpo è stato ritrovato solamente la mattina di domenica, dopo una notte intera di ricerche. Alessandro era già morto da ore. Sarebbe precipitato per circa 50 metri. Lo piangono mamma Piera e papà Paolo, e con loro i suoi 6 fratelli e l'unica sorella.