La sua moto finisce contro un'auto: Leandro muore a 32 anni

È finito con la sua moto contro un'auto e l'impatto gli è costato la vita. Leandro Matalone, 32 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 2 ottobre nell'Est veronese.

Come spiega Luca Stoppele su VeronaSera, la ricostruzione della dinamica spetta alla polizia locale di San Bonifacio. Stando ai primi accertamenti, Matalone stava percorrendo la Sr11 alla guida della sua Kawasaki 1000, in direzione di Vicenza. Davanti a lui, nello stesso senso di marcia, un'Opel Meriva con a bordo una coppia e il figlio. L'auto avrebbe iniziato la svolta a sinistra per entrare in un esercizio commerciale, a quel punto la moto avrebbe impattato violentemente sulla parte posteriore. Forse il motociclista voleva sorpassare l'auto. Nell'urto il 32enne è stato sbalzato sul veicolo e poi è finito sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza ed elicottero, i tentativi di salvare il motociclista sono stati inutili. Illesi invece gli occupanti dell'Opel.

Originario di Polistena, provincia di Reggio Calabria, Leandro lavorava come meccanico in un'officina della zona e da poco si era stabilito a Monteforte.

