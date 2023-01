Imbocca la rotonda contromano e muore schiantandosi su un'altra auto

Ha imboccato la rotonda contromano ed è morto nello schianto contro un'altra auto. Un uomo di 47 anni ha perso la vita oggi, 13 gennaio, in un incidente avvenuto nella rotatoria di Marghera (Venezia).

L'automobilista proveniva dalla Ss 309 Romea. Per cause da accertare si è immesso nella rotonda in senso contrario a quello di marcia e si è scontrato frontalmente con un'altra vettura. L'impatto è stato molto violento e i soccorritori non hanno potuto salvarlo. L'uomo era originario di Cavallino Treporti. Ha riportato delle ferite ed è stato trasportato in ospedale il conducente dell'altro mezzo, un uomo di 37 anni di Mira.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Venezia e il personale di Concessioni Autostradali Venete, con gli ausiliari della viabilità e i coordinatori del centro operativo di Mestre. L'esatta ricostruzione dell'accaduto spetta alla Polstrada.