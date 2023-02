Si schianta con l'auto contro un albero, morto ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni, Matteo Broccardo, è morto nella notte tra giovedì e venerdì in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Maranese a Schio (Vicenza). Il ragazzo era alla guida di una Fiat Punto, quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro un platano. I soccorritori del 118 una volta sul posto hanno solo potuto accertare il decesso.

Broccardo era originario di Santorso. Con la sua Fiat Punto stava percorrendo via Maranese da Marano Vicentino in direzione Schio. Ancora da accertare le cause che lo hanno fatto finire fuori strada.