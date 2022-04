Finisce con l'auto in un dirupo, morto ragazzo

Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Solagna, in provincia di Vicenza. Mattia Citton, questo il nome della vittima, stava percorrendo strada Pennies sul Col Moschin con la sua auto quando ha perso il controllo del mezzo finendo in un dirupo.

Un passante ha visto l'auto tra le sterpaglie e ha chiamato i soccorsi. Per recuperare la vettura è stato necessario l'intervento dei tecnici del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Gli operatori del Suem di Crespano hanno solo potuto constatare il decesso del 23enne. Sul posto anche i carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.