Lo scontro frontale e l'auto finisce nel fossato: morto militare

Schianto mortale lungo la SR53 a Cittadella (Padova) nella notte tra il 13 e il 14 agosto. A perdere la vita un sergente dell'esercito statunitense di 31 anni, di stanza alla caserma Ederle di Vicenza.

L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, una Mercedes, che proveniva in senso opposto. Nell'impatto l'auto del militare è finita in un fossato. Il sergente è morto sul colpo mentre è rimasto ferito in maniera seria un uomo di 47 anni che si trovava sul sedile passeggero. Ferito anche il conducente della Mercedes.

