Perde il controllo dello scooter e si schianta: morto operaio

E' morto sul colpo. Incidente mortale nella tarda serata di ieri alla periferia di Novara, nel territorio della frazione di Pagliate, lungo la strada provinciale 9.

Un uomo di 53 anni, operaio della Radici Chimica di Novara, che viaggiava in sella al suo scooter, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è uscito dalla carreggiata, finendo in un fosso. Vani i soccorsi del 118: i sanitari non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Novara.