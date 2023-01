Muore al volante dello scuolabus e si schianta frontalmente con un pullman

Un malore improvviso mentre era al volante di uno scuolabus. Il pulmino fuori controllo ha poi invaso la corsia opposta di marcia andando a schiantarsi contro un autobus più grande con a bordo due passeggeri oltre all'autista. L'incidente è avvenuto questa mattina a Cittadella, in provincia di Padova. Per il conducente dello scuolabus, un uomo di 63 anni, non c'è stato nulla da fare. Nella zona ci sono stati disagi alla viabilità, ma non sono stati segnalati ulteriori feriti.

La dinamica della tragedia

Per il 63enne sembrava una mattinata di lavoro come tante altre. Poi all'improvviso l'uomo si è accasciato sul volante finendo contromano nella corsia opposta. Subito dopo l'impatto si è capito perfettamente che la sua non era stata una disattenzione o un sorpasso azzardato, ma c'era dietro qualcosa di ben più grave. In via Ca' Moro, dov'è avvenuto l'incidente, sono arrivate le forze dell'ordine e i sanitari del Suem 118 che hanno tentato le manovre di rianimazione. Ma ogni sforzo è stato vano. Molto probabilmente l'uomo è stato stroncato dal malore che lo ha colpito pochi attimi prima dell'impatto col bus.