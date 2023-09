Tragico schianto tra due moto: un morto

Schianto fatale a Porto Empedocle (Agrigento). Un uomo di 54 anni, Sergio Burgio, residente nella cittadina marinara, mentre viaggiava a bordo della sua moto si è scontrato con un altro mezzo a due ruote. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo.

E' accaduto nel quartiere "Cannelle", riporta AgrigentoNotizie. Burgio, lavoratore edile e residente poco distante, era in sella a una moto Yamaha quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato con uno scooter Honda SH.

I carabinieri sono al lavoro per acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, in modo da chiarire la dinamica dell'incidente mortale.

Continua a leggere su Today.it...