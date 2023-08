Scontro frontale tra auto e scooter: morto infermiere

Ancora un incidente stradale mortale alle porte di Roma. Stefano Micozzi, infermiere di 57 anni, è rimasto vittima di uno schianto nella zona di Frattocchie (Marino) all'altezza di via Appia Nuova nella serata di domenica 6 agosto.

Come si legge su RomaToday, i rilievi sono affidati alla polizia stradale di Albano. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter Burgman 400 guidato da Stefano Micozzi proveniva da via Nettunense quando è finito frontalmente contro un'auto guidata da una donna di 30 anni che procedeva nella direzione opposta, verso Albano. La donna si è fermata a prestare i primi soccorsi, ma Micozzi è morto sul colpo per le gravi ferite riportate.

Micozzi, sposato con due figli, lavorava come infermiere nella casa di cura Villa Querce a Nemi. Chi indaga ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si procede per omicidio stradale. La salma del 57enne è stata portata all'istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata a disposizione della procura di Velletri.

