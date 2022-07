Schianto frontale tra auto e camion: un morto

Ancora un incidente stradale mortale. Una persona ha perso la vita nello schianto avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 12 luglio, a San Polo di Torrile (Parma). Un'auto e un camion si sono scontrati mentre stavano percorrendo l'Asolana. L'impatto è stato molto violento e per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare. Il mezzo ha finito la sua corsa contro il guard rail. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona alla guida dell'auto. Sul posto anche i vigili del fuoco. La polizia stradale dovrà adesso ricostruire cosa è accaduto.