La sua auto viene tamponata, resta incastrato tra le lamiere e muore

È rimasto intrappolato nell'auto ridotta a un ammasso di lamiere dopo un tamponamento. È Vittorio Emanuele Vecchi, 86 anni, la vittima di un maxi incidente avvenuto domenica a Bologna, in zona Certosa. Quattro auto ferme in viale Gandhi, all'incrocio con via Marzabotto, sono state tamponate da un quinto veicolo. La prima centrata è stata quella della vittima.

Uno scontro violento, che ha praticamente distrutto i mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dell'86enne dalle lamiere. Le sue condizioni sono subito apparse disperate e la corsa in ospedale è stata inutile.

