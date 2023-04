Con la moto contro un'auto, morto 38enne

Un motociclista di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto giovedì sera a Quarrata (Pistoia), in località Catena. Le cause dell'incidente, avvenuto poco prima delle 19, sono al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il 38enne è finito contro un'auto e nell'impatto è caduto sull'asfalto morendo sul colpo. Inutili i soccorsi.