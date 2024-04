La gita in moto nel giorno di festa, poi lo schianto: morto Dario Tissoni

Tradito dalla sua passione: le moto. Un incidente stradale ha spezzato la vita di Dario Tissoni, 53 anni, nel pomeriggio del 25 aprile ad Avigliana (Torino).

Come scrive Annissa Defilippi su TorinoToday, Tissoni era in sella alla sua Ducati sulla statale 589 e viaggiava verso Trana quando, all'altezza del lago Piccolo, ha perso il controllo della moto ed è uscito fuori strada. L'impatto con l'asfalto è stato violentissimo. Tissoni è morto nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori intervenuti. Lavorava come gommista a Torino ed era in ferie per il ponte del 25 aprile.