Scontro fra moto e camper: un morto

Terribile incidente nel primo pomeriggio lungo la Sr71: un uomo di 61 anni di Arezzo ha perso la vita. Erano le 14,50 circa quando in località Groppino, nei pressi di Corsalone (provincia di Arezzo) un caravan e una moto si sono scontrate. Un impatto violentissimo in seguito al quale il motociclista è uscito fuori strada precipitando in un'area boschiva situata circa 30 metri più in basso, in corrispondenza di una pista ciclabile che costeggia il fiume Arno.

Sul posto sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza. Sono stati attivati automedica, blsd della Misericordia di Badia Prataglia e Pegaso 2, ma il suo volo è stato interrotto: l'uomo è deceduto sul posto. Sul posto presenti i carabinieri di Bibbiena e i Vigili del fuoco hanno fatto strada nella macchia per aprire un varco e raggiungere il motociclista.