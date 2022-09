Moto centra in pieno un cane: morto il conducente

E' un motociclista di 52 anni la vittima dell'incidente stradale in territorio di Montallegro lungo la strada statale 115, in direzione Sciacca, in provincia di Agrigento. La persona che ha perso la vita è Alessandro Mulè, era sposato ed aveva una figlia. Il motociclista ha preso in pieno un cane, all'altezza del lago Gorgo, subito dopo Montallegro, finendo a bordo strada e morendo sul colpo. Era originario di Alessandria della Rocca, un piccolo paesino in provincia di Agrigento.

Come riporta AgrigentoNotizie, la moto, una Kawasaki 750, subito dopo l'impatto con il cane ha continuato la sua corsa per oltre 600 metri senza che vi fosse nessuno alla guida. Secondo la ricostruzione dei fatti l'incidente sarebbe stato provocato da un pitbull che ha attraversato la statale. Anche l'animale è rimasto ucciso nell'impatto.

Fino a tarda notte, i poliziotti della Stradale di Agrigento - coordinati dal vice questore Andrea Morreale - hanno ricomposto con difficoltà la salma dello sfortunato motociclista.