Perde il controllo della moto e si schianta in corsa: morto 39enne

Un ragazzo di 39 anni di Genova ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 21 di ieri, venerdì 28 gennaio, in via San Felice nel quartiere di Molassana. Il centauro stava percorrendo la strada a bordo della sua moto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, rovinando violentemente. sull'asfalto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della sezione infortunistica e i mezzi di soccorso. Quando il medico del 118 lo ha raggiunto, il centauro era ancora vivo: i soccorritori hanno tentato il possibile per rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Dalle prime ricostruzioni non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli.