Moto si scontra con un'auto e piomba sul marciapiede: travolta e uccisa una donna

Tragedia domenica 23 luglio a Vignola, nel Modenese. Una moto, dopo lo scontro con un'auto, è finita su un marciapiede uccidendo un donna. La vittima è Monica Pioppi, 52 anni. Ferita invece la ragazza di 17 anni che era con lei. Illesi il compagno della vittima (e padre della diciassettenne) e un'altra ragazza. Ferito anche il motociclista, un 47enne originario di Casalecchio, in provincia di Bologna.

Secondo quanto si legge su ModenaToday, l'incidente è avvenuto lungo la strada per Spilamberto, all'altezza dell'Emporio Auto Industria accanto al McDonald's. La moto si è scontrata con un'auto, forse durante un sorpasso. Il motociclista è finito sull'asfalto mentre la moto è piombata sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano la vittima, il compagno e due ragazze.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per Monica Pioppi era troppo tardi. La ragazza rimasta ferita è stata trasportata in ospedale, non si conoscono le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vignola e i vigili del fuoco.

