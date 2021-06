Schianto frontale contro il guard rail: motociclista muore sul colpo

Tragedia nella notte in provincia di Milano: un uomo di 49 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle due di notte di oggi, mercoledì 16 giugno, in via Emilia a San Giuliano Milanese. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

La moto dell'uomo si è schiantata frontalmente contro un paracarro all'altezza del rondò per il centro commerciale Le Cupole. I traumi riportati dal 49enne purtroppo erano troppo gravi: i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Ad effettuare i rilievi utili per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati i militari. Al momento sembra che l'incidente non abbia coinvolto altri veicoli.