Si schianta con la moto contro una Tesla: muore carabiniere di 43 anni

Aveva finito di lavorare e stava tornando a casa quando la sua moto è finita contro un'auto. È morto così, a Budrio (Bologna) Daniele Caradio, carabiniere di 43 anni. L'incidente è avvenuto nella serata del 29 gennaio.

Come si legge su BolognaToday, Caradio era in sella alla propria Ducati quando si è scontrato frontalmente con un'auto sulla San Vitale. L'impatto è stato violento e il militare è finito a terra. I soccorsi sono stati inutili, è morto sul colpo. Alla guida della vettura, una Tesla, c'era una donna di 38 anni, anche lei rimasta ferita. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Budrio.

Caradio era in forza al comando provinciale di Bologna dell'Arma nella sezione Operazione e logistica e abitava a Medicina con la famiglia.