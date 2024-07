Perde il controllo della motocicletta su cui viaggiava e si schianta a terra: muore motociclista

Tragedia sulle strade abruzzesi. Una persona è morta a causa di un incidente stradale, avvenuto il 13 luglio poco dopo le ore 13, sull'autostrada A14 in direzione Taranto, non lontano dall'uscita di Vasto sud. Il conducente ha perso il controllo della motocicletta su cui viaggiava e si è schiantato a terra.

La vittima, secondo le prime informazioni, è un motociclista di 63 anni, originario di Campobasso. Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori sanitari del 118 che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che però è ripartito vuoto. Il centauro è infatti deceduto sul luogo dell'incidente. Sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Vasto e la polizia stradale di Vasto sud. L'incidente ha causato una coda di due chilometri tra i due caselli in direzione sud. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.