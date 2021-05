Tragico incidente stradale: scontro tra due auto e muore una bambina

Nell’altro veicolo c’erano altre due persone, per fortuna in condizioni meno preoccuparti, ma anche loro hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale

E’ una tragedia quanto accaduto oggi su una strada dove si sono schiantate due macchine con a bordo 4 persone. Lo scontro avvenuto in provincia di Perugia è costato la vita ad una bambina di appena 5 anni, che si trovava seduta nell’auto insieme alla madre. Quest’ultima si è salvata, ma è ricoverata all’ospedale, dove è arrivata con un codice rosso, in gravi condizioni per un sospetto trauma toracico. Nell’altra auto c’erano altre due persone, per fortuna in condizioni meno preoccuparti, ma anche loro hanno avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso più vicino, arrivati in ambulanza in codice giallo.

Come ha riportato anche PerugiaToday, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti che serviranno a chiarire le dinamiche dell'incidente.