Muore mentre è alla guida dell'auto e travolge un ciclista uccidendolo

L'uomo che ha avuto il malore mentre era alla guida dell'auto è Giovanni Scuderi ex vicesindaco della cittadina negli anni 90 con la Giunta del sindaco Sergio Poggi. La vittima è un ciclista milanese in vacanza O.E. di 92 anni. La moglie di Scuderi è ricoverata in ospedale a Lavagna per fratture alle costole e trauma facciale. Le due salme sono state trasferite a Genova nel reparto di medicina legale a disposizione della magistratura.

La morte dell'ex vicesindaco ha generato sconforto in città. Sul posto due ambulanze della Croce Verde di Chiavari, oltre all'automedica Tango 1, ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Purtroppo vani i tentativi di rianimare i due uomini. Trasportata in codice giallo sotto shock all'ospedale di Lavagna la moglie dell'automobilista.