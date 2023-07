Accosta con l'auto e viene travolto: grave 19enne

Un ragazzo di 19 anni è in fin di vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nel Napoletano, sull'Asse mediano nel tratto tra le uscite di S.Antimo e Aversa-Melito.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era all'interno della sua Fiat 600 fermo a bordo strada quando sarebbe stato colpito in pieno da una Mini Countryman. L'impatto è stato violento, la Fiat si è ribaltata e il 19enne ha riportato serie lesioni. Soccorso, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Pozzuoli. Le sue condizioni sono gravi ed è in pericolo di vita. Ferito ma in modo lieve anche il conducente della Mini, un 21enne di Aversa.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. Le auto sono state sequestrate. Da chiarire anche perché il 19enne fosse fermo a margine della carreggiata.

