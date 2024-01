Studente investito mentre attraversa la strada, il video dell'auto che piomba a 100 chilometri orari

Un ragazzo di 21 anni è in coma a Napoli dopo essere stato travolto da un'auto. L'incidente è avvenuto nella serata del 13 gennaio in corso Garibaldi. Il giovane stava attraversando la strada ed era sulle strisce quando una Peugeot 208 lo ha centrato. Al volante c'era un 19enne.

Come si legge su NapoliToday il ragazzo investito, uno studente universitario, è stato sbalzato contro un'altra auto parcheggiata. Soccorso, è stato portato all'ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Il 19enne è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche e tossicologiche. La patente di guida è stata ritirata.

L'incidente è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul corso Garibaldi. "Andava a più di 100km/h nel centro cittadino l'auto che ha investito lo studente 21enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali sul corso Garibaldi", denuncia il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha diffuso il video.

"Sembra chiaro che anche stavolta la causa dell'incidente sia legata alla velocità di marcia troppo elevata, all'imprudenza e all’irresponsabilità. Ragion per cui si dovrà intervenire duramente contro l’investitore. Bisogna mettere fine alla follia e a queste stragi, il codice della strada va riformato. Ci uniamo all’appello dei residenti richiedono dei dossi e dei dispositivi di sicurezza al corso Garibaldi e in tutte quelle strade a rischio. Bisogna far presto. I centri cittadini non sono piste di formula 1 dove correre a tutta velocità", dice Borrelli.