Scontro tra auto e scooter: morti due giovani, ferita una ragazza

L'incidente mortale è avvenuto nella notte a Napoli, nel quartiere di Scampia. Per due ragazzi non c'è stato nulla da fare, mentre la terza persona coinvolta sarebbe in gravi condizioni

Due giovani hanno perso la vita nella notte in un terribile incidente stradale avvenuto nel quartiere di Scampia, a Napoli. Il terribile scontro, che ha coinvolto una Fiat Panda ed uno scooter, è avvenuto all'interno del rione Monterosa, all'altezza di via Fratelli Cervi. A perdere la vita sono stati Gennaro I. e Alessandro P. che non ce l'hanno fatta a resistere ai danni provocati dall'impatto. Una terza persona, una ragazza che viaggiava a bordo della Panda sarebbe in gravi condizioni.

L'incidente è apparso subito molto grave: sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118 oltre ai carabinieri e la polizia. Tutte le persone coinvolte nel sinistro sono state portate in ospedale e per due di loro non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente: soltanto i rilievi potranno permettere di chiarire come si sono svolti i fatti.