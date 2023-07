Si schianta contro un negozio, poi lascia l'auto lì e se ne va

Brutto incidente nella notte a Trieste, in via Giulia, nella zona della rotonda di largo Giardino. Una Ford Focus è uscita di strada, ha oltrepassato un'aiuola e, dopo aver divelto un paletto dell'isola pedonale, si è schiantata contro un negozio di tappeti all'angolo con via Rapicio. Secondo alcune testimonianze di residenti svegliati nella notte dal forte boato, la persona alla guida dell'autovettura sarebbe uscita autonomamente, lasciando poi il mezzo lì.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La macchina è stata rimossa. Il negozio di tappeti ha subìto danni ingenti, con due vetrine andate in frantumi e i serramenti in alluminio divelti.

Le forze dell'ordine hanno tentato di rintracciare il proprietario o la proprietaria dell'auto, per ora senza fortuna. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

