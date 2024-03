Inseguito dalla polizia si schianta contro un'auto: morto un uomo, grave il figlio

Gravissimo incidente a Nettuno, sul litorale laziale, dove un uomo in fuga dalla polizia a bordo di uno scooter - insieme al figlio - ha bruciato uno stop scontrandosi violentemente con un'auto. Come racconta RomaToday, il conducente del mezzo a due ruote, un 49enne di origini bulgare, è stato sbalzato dalla sella ed è morto sul colpo. Gravemente ferito il figlio minorenne che si trovava con lui, affidato alle cure del personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale.

La fuga dei due era cominciata intorno alle 14 di giovedì quando l'uomo non si sarebbe fermato all'alt imposto da una volante della polizia. Il 49enne è scappato a tutta velocità fra le strade del comune del litorale della provincia romana con i poliziotti che lo seguivano a sirene spiegate.

In via Ponserico l'inseguimento si è trasformato in tragedia. Lo scooter ha infatti impattato contro una vettura in transito e per il conducente non c'è stato nulla da fare. La strada è stata momentaneamente chiusa per gli accertamenti e i rilievi del caso. Restano da comprendere i motivi che hanno portato il 49enne a non fermarsi all'alt degli agenti.