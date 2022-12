Tir travolge e uccide una donna

Terribile incidente nella prima mattinata di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, a Nichelino nel torinese. Un'anziana che stava attraversando la strada è stata travolta da un tir piattaforma morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso. Non è chiaro se la vittima si trovasse sulle strisce pedonali o meno. Il mezzo pesante si è immediatamente fermato dopo l'accaduto.