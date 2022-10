Escursionisti colpiti da sassi, quattro in ospedale

Una comitiva di dodici escursionisti italiani è rimasta ferita da una scarica di sassi sotto al rifugio Gabiet, nel comune di Gressoney-La-Trinité (Aosta). L'incidente è avvenuto oggi, dopo le 12.30, a quota 2.000 metri. Sono intervenuti gli esperti del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e il corpo forestale.



La scarica, secondo quanto spiegano gli esperti del Soccorso alpino valdostano (Sav), sarebbe stata provocata probabilmente dal passaggio di alcuni stambecchi. Quattro escursionisti sono stati soccorsi e trasportati con l'elicottero in ospedale per accertamenti e per le cure del caso. Gli altri, illesi, rientreranno a valle senza necessità di intervento sanitario. Vigili del fuoco volontari e carabinieri li raggiungeranno lungo il percorso e li accompagneranno a destinazione. Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo del Corpo Forestale della Valle d'Aosta (stazione di Gaby) per verificare le condizioni di sicurezza della zona e del sentiero.