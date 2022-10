Scontro auto-motorino: 15enne muore mentre stava andando a scuola

Questa mattina un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Novi Ligure (Alessandria). Il ragazzo stava andando a scuola quando il suo motorino si è scontrato con un'auto proveniente dalla corsia opposta. Alla guida della vettura una donna di 56 anni, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio. Il casco integrale, indossato correttamente dal 15enne, avrebbe ceduto a causa dell’urto violento prima contro l’auto e poi contro la ringhiera di un negozio. La conducente dell'auto si è fermata per prestare il primo soccorso ma i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La donna avrebbe spiegato ai carabinieri di non essersi accorta del sopraggiungere del motorino.