Bus con profughi ucraini si ribalta in autostrada: un morto e diversi feriti

Un autobus con a bordo una cinquantina di cittadini ucraini si è ribaltato per cause ancora da accertare sulla A14 in direzione sud all'altezza di Forlì. L'incidente è avvenuto domenica all'alba, al chilometro 101. Nell'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, una persona sarebbe morta e altre sarebbero rimaste ferite.

Incidente oggi A14: bus con profughi ucraini si ribalta in direzione Forlì

La vittima sarebbe una ragazza, rimasta sotto il pullman, ancora da recuperare. Erano due i pullman di ucraini diretti verso sud: uno dei sarebbe finito da solo fuori strada.